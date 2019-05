Empleados del servicio de ambulancias se concentran mañana frente al Ayuntamiento de San Javier Una de las ambulancias del servicio actual de San Javier. / LV Los trabajadores protestan porque aseguran que el nuevo contrato con la nueva compañía concesionaria «no subrogará el personal de la empresa anterior, por lo que unos catorce trabajadores se irán a la calle» R. H. Jueves, 23 mayo 2019, 22:35

Empleados de la actual empresa del servicio de ambulancias de San Javier se concentrarán este viernes frente al Ayuntamiento para protestar «porque el contrato que se firmará en breve con la nueva compañía concesionaria del servicio no subrogará el personal de la empresa anterior, por lo que unos catorce trabajadores se irán a la calle», indicaron en un comunicado.

En el pliego el Consistorio no incluye la obligación de la adjudicataria a contratar al personal que viene prestando las mismas funciones, por lo que temen perder más de una decena de empleos. Los trabajadores explican que en enero de 2019 el Ayuntamiento sacó a licitación el servicio con el mismo objeto que el anterior pero sin subrogar al personal. Por este motivo, el sindicato CC.OO. y varias empresas recurrieron el pliego de condiciones ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales, pero fue desestimado por lo que el contrato siguió adelante.

Asimismo, los trabajadores también denunciaron que el nuevo contrato no revertirá en el equipamiento, finalizado en el periodo de tres años, lo cual sumado a la falta de inversiones durante los últimos ocho años en las ambulancias que son propiedad del Ayuntamiento, «supone un desagravio importante en el mantenimiento de vehículos y equipamiento», aseguraron.

Los empleados advirtieron que el contrato actual perjudica, no solo a los trabajadores, sino a todos los ciudadanos y al propio Ayuntamiento, «ya que el coste del contrato es mayor y el servicio de ambulancia no se va a prestar por la noche durante la gran mayoría del año, lo que además conllevará la revocación del convenio que mantiene el ayuntamiento con el Servicio Murciano de Salud al no cumplir con lo pactado, que no es ni mas ni menos que una ambulancia de soporte vital básico durante 24 horas los 365 días del año», señalaron.

Asimismo, advirtieron que el pasado viernes se celebró el acto de mediación laboral, previo a la presentación de una demanda ante el juzgado de Lo Social. En dicho encuentro, explican, no alcanzaron un acuerdo «por lo que dicha demanda se presentó contra la empresa actual y al propio Ayuntamiento», concluye la nota.

Los bomberos asistirán a la protesta

La junta de personal de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Murcia (CEIS) remitieron una nota de prensa en la que informan que acudirán a la concentración prevista este viernes por lo que consideran «una usurpación del CEIS y por la compra de un camión de bomberos». En el comunicado añaden que han requerido a la Dirección General de Emergencias para emita un informe sobre la «intromisión en las competencias» ya que estas fueron delegadas por el Ayuntamiento al propio CEIS. Asimismo, manifiestan que han dado ha conocer al Consistorio de su disconformidad ante la compra de tal vehículo.

Asimismo, el sindicato CC.OO. se mostró en desacuerdo con la actuación llevada a cabo por el Consistorio por no haber impulsado la subrogación laboral de los trabajadores que atienden el servicio municipal de urgencias, servicio de vigilancia y salvamento en playas y piscinas. «Esto va a conllevar un inminente despido de los compañeros que tanto han dado a este pueblo con su trabajo diario, atendiendo las urgencias médicas, las playas y las piscinas municipales. Su despido es una actuación que consideremos equivocada y errónea, y así se lo hemos transmitido en varias ocasiones a los responsables municipales. La adjudicación de la nueva concesión del servicio de emergencias va a dar lugar a que 14 trabajadores de San Javier con sus familias, se van a ir a engrosar la lista del paro, trabajadores que llevan casi 15 años desarrollando de un modo ejemplar su trabajo por amplio conocimiento de la zona así como por su gran experiencia profesional», manifestaron desde el sindicato.

«Solo buscamos el interés de los ciudadanos»

Por su parte, la concejala de Seguridad afirmó que el nuevo contrato que se firmará a principios del mes que viene tiene un objeto distinto al anterior, que comprendía el servicio de ambulancia y ambulancia en playa, y el actual engloba todo el servicio de emergencias municipal. «Con este contrato buscamos el interés general de todos los ciudadanos de San Javier», explicó Foncuberta quien recordó que ya ha habido cinco recursos de las empresas que concurrieron al concurso por la no subrogación del personal «y el Tribunal Central de Recursos Administrativos dio la razón en todos ellos al Ayuntamiento», sentenció.