Un blues en el patio del cole Ruth Lorenzo, junto a sus músicos y sus dos sobrinos, este viernes, tras finalizar el concierto. / A. Salas A. SALAS San Javier Sábado, 6 abril 2019, 11:32

El alumno de 6ºA del colegio de Primaria Nuestra Señora de Loreto Pedro López ya sabe que aprobará seguro la asignatura de Música. El profesor José Antonio Pérez no se podrá negar ante el trabajo de fin de curso que el escolar ha realizado sobre su tía, la cantante Ruth Lorenzo, quien actuó este viernes de forma altruista para contribuir a la nota alta de su sobrino. Convertido en un escenario musical para la ocasión, el patio poblado de pinos del colegio de la Ciudad del Aire se llenó con los más de mil alumnos, acompañados por sus profesores y numerosos padres, madres y abuelas, que no quisieron perderse una actuación muy 'bluesera' de la ganadora de la cuarta edición de 'Tu cara me suena'.

No es el primer concierto en directo que disfrutan los alumnos del Loreto, ya que hace dos años contaron con la actuación en exclusiva de Los Rebeldes. La asignatura de Música, hasta ahora una 'maría' del plan de estudios, «está cambiando porque hay mucho maestro con vocación que quiere dar oportunidades, además de que el aprendizaje no solo está en los libros», afirmó este viernes Ruth Lorenzo.

Comprometida con la educación musical, la cantante suele impartir charlas con la guitarra al cuello en institutos de la Región, pero este viernes fue «mi primer colegio». Y se encontró a un público entregado, que acompañaba su ritmo con los brazos y palmas. Ruth había preparado una sorpresa a su sobrino, radiante de felicidad con las baquetas en la mano para acompañar a su tía en un blues. «Pedro es muy rockero, y hemos ensayado en casa con la batería», le animó la cantante, que no dudó en subir después al resto de la clase para cantar a coro una de sus últimas canciones. Le dejó también a la pequeña Noa un solo. «Canta superbien», comentó.