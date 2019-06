La Policía de San Javier interpuso casi 130 multas en el aeropuerto de forma irregular Varias personas descargan los equipajes de los vehículos en el aeropuerto de San Javier, en una imagen de archivo. / nacho garcía El convenio que permitía denunciar a los coches en las instalaciones de Aena acabó en 2017; el Consistorio estudia cómo devolver los 7.000 euros a los conductores JUAN RUIZ PALACIOS y RAÚL HERNÁNDEZ Viernes, 7 junio 2019, 01:49

La Policía Local de San Javier interpuso 126 multas de tráfico, por valor de 7.035 euros, en las instalaciones de Aena entre enero de 2017 y junio de 2018. Los agentes que realizaron estas denuncias lo hicieron sin saber que el convenio que les permitía llevar a cabo esta práctica había vencido. Ahora, los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudian de qué manera pueden devolver el importe a los conductores.

El origen de los hechos hay que buscarlo en un documento firmado entre el Ayuntamiento de San Javier y Aena para la realización de diversas actuaciones relacionadas con el control y la ordenación del tráfico en el aeropuerto. El acuerdo, al que ha tenido acceso 'La Verdad', ponía de manifiesto que Aena se comprometía «a colaborar en todo lo necesario con el Ayuntamiento de San Javier y su Policía Local para prestar apoyo a los agentes, a través del servicio de vigilancia y seguridad del propio aeropuerto, para el desempeño de sus funciones». El Consistorio tenía potestad para señalizar a su costa y conforme a la normativa vigente los viales del interior del aeropuerto.

Otra de las cláusulas exponía la potestad del Ayuntamiento -y la Policía- para «realizar el control y la vigilancia del tráfico en los viales de acceso a la terminal y el interior del aeropuerto», así como la «retirada de coches» que obstaculizaran la circulación o supusieran un peligro para esta. «Los agentes podrán tramitar las denuncias por motivos de tráfico impuestas en los viales objeto de actuación», señalaba el acuerdo, firmado a finales de 2014 y cuyo periodo de vigencia era de dos años.

El acuerdo expiró y los agentes no fueron informados, tal y como admitió ayer el propio Ayuntamiento, por lo que los efectivos continuaron interponiendo denuncias a los vehículos que no cumplían con la normativa de tráfico dentro de las instalaciones del aeropuerto.

Fuentes de la Policía Local explicaron a este diario que «el convenio no se renovó y a nosotros no nos dijeron nada desde el Ayuntamiento. Por ese motivo se siguieron poniendo multas. Unas sanciones que son nulas de pleno derecho, porque ya había caducado el acuerdo». Las mismas fuentes relataron que «incluso se llegaron a retirar vehículos con la grúa municipal, y no se podía hacer. El Consistorio debería devolver ese dinero a los afectados»

Una «excesiva» demora

El Ayuntamiento de San Javier confirmó ayer que el convenio acabó y que los agentes seguían multando a los conductores. «Cuando venció el acuerdo, se siguió prestando el servicio con la confianza de que se iba a renovar. Pero la excesiva demora hizo que finalmente el servicio se retirara del aeropuerto», explicó un portavoz de la alcaldía. Añadió que, «desde el punto de vista jurídico, estamos estudiando devolver los importes de las sanciones que fueron impuestas y que se cobraron en ese periodo de tiempo».