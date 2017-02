Estaba visiblemente alterado y dispuesto a entrar a la casa escalando. La Policía Local de San Javier tuvo que acudir de urgencia a la calle Moscú, el pasado día de San Valentín, porque la centralita del 112 recibió varias llamadas de los vecinos alertando de que un individuo había roto el cristal de una vivienda y estaba supuestamente amenazando a una mujer.

El aviso se produjo a las 10.36 horas, y cuando la patrulla llegó a la zona residencial se encontró a un joven totalmente fuera de sí, con el torso al aire y solo provisto de un pantalón de chándal. Además, en las inmediaciones de las casas adosadas había aparcado un Mercedes de alta gama que tenía reventada la luna derecha. Fuentes de la investigación indicaron a 'La Verdad' que en la vivienda también se apreciaban numerosos destrozos. La ventana de la fachada tenía los cristales rotos y los marcos estaban forzados, pero lo que más llamó la atención de los agentes fue las dos videocámaras de seguridad para controlar la puerta de acceso al inmueble. Las cámaras pasaban casi inadvertidas: una estaba en el lado izquierdo del jardín y la otra se ubicaba en la terraza de la primera planta.

Los policías, debido al estado de nervios del individuo, comenzaron a dialogar con él para tratar de ganarse su confianza a fin de que les aclarase por qué estaba tan enfurecido y por qué amenazaba a la mujer.

El sospechoso, P. J. G. M., aseguró a la Policía Local que había alquilado la casa que sufrió los desperfectos y que en el interior estaba su hermana con otra persona. «Se han encerrado dentro y no me dejan entrar». El origen del extraño conflicto se aclaró cuando P. J. G. M. confesó, supuestamente, que «mi hermana tiene una cantidad importante de heroína y la tiene escondida para que no la consuma». Semejante confesión dejó ojipláticos a los policías porque el joven, que tenía restos de sangre en los orificios nasales, no dejaba de mostrarles los brazos para demostrar que no se pinchaba 'caballo'.

Investigación de la Benemérita

Estaba tan nervioso que llegó a afirmar insistentemente que iba a entrar en la casa «a toda costa» y que si era necesario lo haría «escalando» porque su hermana era supuestamente invidente. «Es completamente ciega y tengo miedo de que se halla caído por las escaleras». Debido a su insistencia, los agentes decidieron solicitar a un vecino que les ayudase a acceder al inmueble y este les explicó que podían hacerlo a través de la zona común de los sótanos. Al parecer, estaba abierto el garaje del adosado en el que supuestamente estaba 'atrincherada' la invidente.

Nada más acceder al garaje detectaron un saco de ropa, en el que rebosaban los billetes de 10, 20 y 50 euros. Justo al lado había una bolsa con una bola de polvo blanco, del tamaño de un puño, que parecía cocaína o heroína. La Policía Local informó de inmediato al puesto de la Guardia Civil de Santiago de la Ribera.

La Benemérita se ha incautado del dinero y se está ocupando de analizar la sustancia para determinar si se trata de droga. También ha identificado a los dos hermanos y ha abierto una investigación para esclarecer el origen del dinero.