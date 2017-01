El puente de El Estacio, cerrado hasta mañana en espera del recambio de la pieza defectuosa

La avería del puente de El Estacio, que ya impidió su apertura al paso de embarcaciones, el pasado lunes, no estará reparada hasta este viernes. El Ayuntamiento de San Javier espera que la pieza deteriorada, que impide el normal funcionamiento del sistema hidráulico del puente levadizo, llegue "el viernes o como mucho el sábado desde la sede central de la empresa alemana" que lo construyó y que se ocupa de la inspección técnica anual.

El puente, que une La Manga con su tramo norte, dispone de un sistema de seguridad que lo mantiene cerrado para garantizar el tráfico rodado y evitar el aislamiento de la zona de Veneciola, como ocurrió en años anteriores con el viejo puente.

Según el concejal de Turismo, Antonio Martínez, la pieza averiada no formaba parte del inventario de recambios que el Ayuntamiento creó por consejo de la empresa especializada, ya que se trata de una parte de la maquinaria que no suele tener roturas ya que no se encuentra expuesta a la erosión del aire.

La rotura del paso se produce en temporada baja, por lo que el edil aseguró que "la circulación de embarcaciones es la más reducida del año", además de que el puente cerrado solo impide el paso de los veleros con un palo superior a los 8 metros. El resto de las embarcaciones puede atravesar el canal del Estacio que comunica el Mar Menor con el Mediterráneo sin problemas.