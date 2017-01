Ciudadanos pide explicaciones sobre el cierre del aeropuerto de San Javier a Íñigo de la Serna

Genial la intervención, pero les voy a poner una pega, la Comarca del Mar Menor no existe. El invento político de Comarca del Mar Menor (Torre-Pacheco, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar) es eso, un invento. Me pregunto yo por qué en la supuesta Comarca del Mar Menor está incluido Torre Pacheco que no tiene ni un metro de costa y no está el municipio con más costa marmenorense, el de Cartagena. Además, esos municipios forman parte de la comarca natural del Campo de Cartagena, que ya de por sí es un accidente geográfico, que no se puede cambiar (salvo que dinamiten las montañas).





En fin, estudien un poco de geografía para no hacer el ridículo en Madrid, allí si tienen controlado el Campo de Cartagena, el Ministerio de Agricultura así lo toma como referencia en la división en comarcas agrarias de nuestra Región, del Sur de Carrascoy al limite costero con el Mediterráneo (al sur) y con el Mar Menor (al este).