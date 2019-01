El servicio de ambulancias de San Javier renovará su flota con un contrato de 1,2 millones La empresa adjudicataria tendrá que abrir una sede en el municipio y otra en La Manga ALEXIA SALAS Sábado, 12 enero 2019, 01:06

Desde las ambulancias hasta los 'quads', el servicio de emergencias de San Javier renovará su flota este año con el nuevo contrato que fusiona todas sus competencias. Por valor de 1.199.000 euros, la empresa adjudicataria prestará los servicios de vigilancia y socorrismo en playas y piscinas municipales, la asistencia de ambulancias, el salvamento marítimo y el balizamiento de las playas del Mediterráneo en la orilla de La Manga. «Es una apuesta para que San Javier, que es un municipio puntero en servicio, lo sea también en la asistencia de emergencias y en la seguridad en las playas», explica la edil Teresa Foncuberta.

Entre las principales novedades que aportará la privatización, destaca la renovación de los vehículos, incluidas las ambulancias de Protección Civil que operan en San Javier y en La Manga, ya que el Consistorio solo cederá una embarcación de salvamento, y con la condición de que revierta de nuevo al servicio municipal una vez que finalice el contrato. Para el jefe de Protección Civil, Fernando Postigo, «los vehículos que se utilizaban eran propiedad del Ayuntamiento, pero ya han caducado». Con el servicio, el gobierno local espera ahorrarse la cuantiosa inversión que supondría renovar la flota y el mantenimiento de los vehículos, incluido el combustible.

En concreto, San Javier cuenta con una ambulancia permanente de Protección Civil, más otra que se incorpora en verano. Durante todo el año, permanecen en alerta además una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME), un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y una Ambulancia No Asistencial (ANA). En La Manga atiende las urgencias una UME, más otra ambulancia de refuerzo en verano. En cuanto al resto de vehículos, el responsable asegura que el servicio deberá contar como mínimo con los que ya disponía para cubrir todo el municipio y su frente costero: un 'scooter' y un vehículo en la playa de La Ribera, más un todoterreno, otro coche de apoyo y dos 'quads' en La Manga.

La oferta de licitación otorga un plazo de presentación a las firmas hasta el 28 de enero

Los puestos de trabajo

Además de la embarcación municipal, que se encuentra operativa las 24 horas durante todo el año, el servicio dispone para La Manga una moto de rescate con camilla y otra de reserva para emergencias. La empresa que gane la licitación pública deberá crear una sede central operativa del servicio integral de emergencias en San Javier y otra en La Manga, ya que no podrá ocupar dependencias municipales. El Ayuntamiento se reserva la planificación y control del servicio, que seguirá gestionado de forma centralizada en la unidad de Protección Civil, cuyo personal municipal permanecerá en la plantilla. No será así para los empleados que desempeñaban las funciones operativas que, a partir de la firma del nuevo contrato, prestará una empresa. «No se puede exigir la subrogación porque no es el mismo objeto de contrato. Lo normal es que la empresa cuente con los profesionales que en los últimos años han cumplido las expectativas en el servicio», dice Postigo.

El Ayuntamiento ha exigido en las condiciones del contrato «una polivalencia en el personal, para optimizar recursos, de manera que incluso el conductor de la ambulancia esté capacitado para atender una emergencia», explica Postigo. Para la concejal de Seguridad, el objetivo es «dar una respuesta más profesional en cuanto a recursos y profesionales». La oferta de licitación se ha publicado ya en el Diario Oficial de la Unión Europea y otorga un plazo de presentación de ofertas hasta el próximo 28 de enero.