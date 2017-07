Sergio Martínez, nuevo concejal de Agricultura El alcalde felicita al nuevo edil Sergio Martínez en el Pleno de hoy, jueves. / Ayto El edil del PP sustituye a Antonio Luengo, que fue nombrado director general del Mar Menor A.S. SAN JAVIER Jueves, 13 julio 2017, 20:46

Redistribución de competencias en el Gobierno local de San Javier. La sesión de Pleno celebrada hoy, jueves, ha comenzado con la toma de posesión del nuevo edil del PP Sergio Martínez, quien sustituye a Antonio Luengo, recientemente nombrado director general del Mar Menor, cargo por el que abandonó la Corporación municipal de San Javier para pasar a la Comunidad Autónoma.

Sergio Martínez se encargará de las competencias de Agricultura, una de las funciones que desempeñaba Luengo. La Concejalía de Personal, que quedaba entre las competencias del exedil será encomendada a Carlos Albaladejo, actual concejal de Hacienda y portavoz del Grupo Popular. A su vez, este cede Deportes a Estíbaliz Masegosa, concejal de Servicios Sociales e Igualdad. Otra delegación que dirigía Luengo, Urbanismo, será otorgada a Antonio Martínez Torrecillas, actual concejal de Turismo y Playas.

En el Pleno de hoy se ha aprobado una moción presentada por el grupo Ciudadanos-C’s sobre Turismo accesible y mejora de accesibilidad en playas en la que se insta al Gobierno regional a que construya la marca 'Turismo Accesible' y a que en el Plan de Accesibilidad de la Región de Murcia se potencie el concepto de destino turístico accesible. Asimismo insta a que las acciones de mejora de la accesibilidad se ejecuten a través de planes en municipios, se conciencie a la industria, y a todas las áreas del turismo de manera transversal , y que se cree un Foro de Turismo Accesible de las Personas con Discapacidad de la Región de Murcia.

La moción se aprobó con los votos favorables de Cuidadanos-C’s, Grupo Socialista , Ganar San Javier, del concejal no adscrito, Santos Amor, y la abstención del Grupo Popular, que pidió, a través del concejal de Turismo y Playas, Antonio Martínez, que se quedara sobre la mesa a la espera del informe anual que presentará Famdifp sobre el municipio en virtud del convenio suscrito desde 2014 por el Ayuntamiento de San Javier con la Asociación de Asociación Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, para mejorar la moción sobre datos e información concreta del municipio.

Todos los grupos se pusieron de acuerdo para aprobar una moción presentada por Ganar San Javier sobre usos no agrarios de herbicidas químicos en el término municipal de San Javier que fue aprobada por unanimidad con una enmienda de adición del Grupo Popular. La moción insta al Gobierno de España a que modifique el Real Decreto 1311/202 con el objeto de simplificar los procedimientos de autorización de las aplicaciones e incrementar las medidas de mitigación del riesgo respecto a las áreas urbanas a tratar y crear áreas de seguridad alrededor de los núcleos habitados.

El segundo punto, añadido por la enmienda del Grupo Popular, insta al Gobierno regional a que en colaboración los ayuntamientos implante sistemas de control biológico frente a tratamientos químicos convencionales prevaleciendo los criterios de protección de la población. Asimismo se pide un protocolo único de actuación, y que se fomente la formación en responsables técnicos de ayuntamientos en el uso de productos fitosanitarios no químicos.

Invasión del dominio público

El Pleno aprobó la propuesta de no declarar nulos de pleno derecho dos decretos de restablecimiento del orden urbanístico por las obras ejecutadas, sin licencia, en El Pedruchillo, de La Manga del Mar Menor, consistente en la ampliación de un local comercial ocupando una superficie de 297m2 cuyas obras, según los informes técnicos municipales, no son legalizables puesto que invaden dominio público local.

El procedimiento de revisión de oficio de actos nulos, abierto por el Ayuntamiento, tras las alegaciones de la mercantil en ese sentido, incluye un dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia solicitado por el Ayuntamiento que concluye que no procede declarar la nulidad de los citados decretos. La propuesta de Alcaldía para no declarar nulos los decretos y mantener, por tanto, la orden de restablecimiento del orden urbanístico fue aprobada con los votos a favor de los grupos Popular, Socialista, Ciudadanos-C’s, del concejal no adscrito y la abstención de Ganar San Javier.