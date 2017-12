El sector 'eco' inspira veinte iniciativas empresariales en la zona del Mar Menor Recreación del futuro Centro de Emprendedores que se construirá en Santiago de la Ribera. / S. G. M. En 2018 comenzará a construirse el Centro de Emprendedores de La Ribera, que contará con una zona destinada a un vivero de proyectos ALEXIA SALAS Lunes, 4 diciembre 2017, 10:07

«No me asusta emprender. Me da más miedo no intentarlo», afirma Francesco Floris, uno de los emprendedores integrados en el programa 'Coworking' de San Javier que agrupa una veintena de proyectos novedosos, cuyos promotores están dando estos días los primeros pasos para hacer realidad sus sueños empresariales. Con la ayuda de la Escuela de Organización Industrial y el Instituto de Fomento, reciben asesoramiento técnico, cursos de formación y la ayuda de mentores de forma gratuita durante cinco meses. Al calor de esta 'incubadora' de empresas han surgido una veintena de proyectos en la comarca del Mar Menor, la mayoría vinculados al sector 'eco', como la idea de Francesco Floris.

Preocupado por la nutrición saludable, este emprendedor quiere producir y comercializar alimentos cotidianos enriquecidos con espirulina, una microalga que hasta ahora se consume en tabletas y comprimidos. «Soy consumidor de espirulina, pero te aburres de consumirla así, y, como me encanta la cocina, empecé a mezclar y quiero hacer disponibles en el mercado sus beneficios, que a mí me han dado mucha fuerza y vigor», explica Floris. Ya ha dado al menos con tres fórmulas idóneas para comercializar su consumo con cacao, con humus y con una salsa al pesto de fórmula casera.

«Los emprendedores están dando sus primeros pasos y con este programa se conocen y comparten inquietudes», explica Eva Belén Peñalver, coordinadora del programa 'Coworking'. Con el impulso de esta iniciativa, que de momento solo se desarrolla en Murcia, Cartagena y San Javier, se han creado 120 proyectos nuevos en la Región, que participarán en un encuentro de 'networking' (experiencias compartidas) que se celebrará en el municipio costero, según anunció el director del Info, Joaquín Gómez, en una visita reciente a la localidad. «Desde el Info trabajamos en que encuentren los recursos que necesitan, desde la formación para realizar un plan de viabilidad a la búsqueda de financiación, la selección de la mejor ubicación, del público al que dirigirse o de las formas más adecuadas de comercialización y comunicación», subrayó Gómez.

El programa 'Coworking' está asesorando a los emprendedores

El sector turístico solo centra tres de las iniciativas y la tendencia 'eco' ha seducido a la mayoría de los emprendedores. La venta de productos naturales con asesoramiento personalizado, la producción de un colorante alimenticio natural, una diseñadora de moda ecológica con algodón natural, y la distribución de productos ecológicos son algunas de las ideas que van camino de convertirse en empresas.

Internet centra casi el resto de los nuevos servicios propuestos: tiendas 'online', un portal de moda y belleza, una web de encuentro para personas 'diferentes', una plataforma de entrenamiento en red, o un comercio digital de productos naturales. También han pensado en un asistente personal por internet para gente ocupada, una plataforma de formación con consultoría para empresas de pulido y restauración de muebles y una productora audiovisual 'online'. Un emprendedor de San Javier trabaja en una aplicación móvil para compartir 'selfies'.

Al margen de este programa de 'Coworking', cuyo objetivo es que en el plazo de cinco meses estas iniciativas salgan al mercado transformadas en negocios viables, el otro acicate para fomentar la actividad empresarial en la localidad y del resto de la comarca será el futuro Centro de Emprendedores. Este proyecto comenzará a construirse en Santiago de la Ribera el próximo año. El Ayuntamiento cuenta con 800.000 euros de los fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi), a los que las arcas municipales deberán aportar el 20%.

«A final de este año, se licitará el proyecto de la primera fase, que consiste en adaptar el edificio del antiguo ambulatorio, de 470 metros cuadrados, para que albergue espacios para la formación, zona 'coworking', incubadora de empresas y las sedes del Info, de la Asociación de Jóvenes Emprendedores y otros servicios», explica el concejal de Desarrollo Local y Comercio, Antonio Martínez. La primera fase incluye el acondicionamiento del jardín exterior, de 1.400 metros cuadrados, «para que se pueda utilizar para actividades y eventos».

El diseño del arquitecto Salvador Griñán prevé «una fachada más moderna y un espacio versátil, que incluye una zona común con wifi libre, rincón para café, área lúdica y paneles anunciadores para los jóvenes emprendedores, muy en la línea de los espacios actuales de colaboración». A finales de 2018, está previsto que concluyan las obras de la primera fase y empiece la segunda, que contempla la construcción de un edificio anexo para formación en hostelería.

Este inmueble estará equipado con cocina e instalaciones homologadas para impartir títulos de capacitación profesional en cocina, restauración y bar-cafetería. Este centro podrá formar al personal del sector hostelero de la costa del Mar Menor, cuyos empresarios se han quejado en los últimos años de la escasez de trabajadores con formación, lo que les ha obligado, en ocasiones, a adelantar las fechas de cierre fuera de la temporada alta.