Productos 'eco' y servicios personales copan los proyectos emprendedores El alcalde José Miguel Luengo, el representante del EOI, Fernando Garrido, y el responsable de Emprendedores del Info, Álvaro Armada. / A. S. El alcalde anuncia, en la clausura del programa 'Coworking', que el centro de negocios de La Ribera impulsará la creación de empresas ALEXIA SALAS Lunes, 5 marzo 2018, 09:18

Los productos 'eco' y los servicios personales han centrado la mayoría de los proyectos surgidos en el programa 'Coworking' de San Javier, que acaba de culminar con 24 ideas de negocio que dan sus primeros pasos en la comarca del Mar Menor. La preocupación por la alimentación natural se ha revelado como un motor empresarial para jóvenes autónomos como Cristina Sánchez, promotor de NaturTene, dedicada al desarrollo de aditivos procedentes de las plantas, como el betacaroteno. «No hay por qué renunciar a los conservantes, porque algunos son ricos en fibra y vitaminas que complementan los alimentos», explica el joven ingeniero químico, que ya ha encontrado a un socio para producir aditivos ecológicos.

Otra marca recién nacida al calor de la tendencia 'eco' es Rewild, la aventura empresarial de Inma Martínez y Araceli Alcaráz, que se han empeñado en producir moda sostenible con diseños propios a base de tejidos orgánicos. O la empresa Ecogrinbi, de Maribel Martínez, quien vende cestas de la compra ecológicas y 'siembra' la preocupación por la alimentación natural con charlas gratuitas. También la tienda 'online' El Zoco Verde sirve a domicilio productos cultivados sin química, complementario con la idea de Francescocina sobre talleres gastronómicos para niños y mayores.

Los emprendedores han lanzado también ofertas de servicios personales, como la psicóloga Mariló Vélez, los masajes para parejas de Irene Díaz del Rocío o las actividades de ocio y tiempo libre que programa Diana Valera. La original idea de Mónica Navarro atiende al colectivo de personas con discapacidad, concretamente afectados con síndrome de Down, para los que la emprededora ha creado una plataforma destinada a procurar relaciones afectivas y de pareja, grupos de amigos, quedadas e información sobre eventos y cursos. Servicios a empresas, como los que ofrece Co Talent Lab para compartir un espacio 'coworking', o Imercader, de consultoría, nacen para completar las obligaciones que el emprendedor no tiene tiempo de ejercer.

El antiguo ambulatorio albergará espacios para formación, actividades y eventos

Eternal, la firma creada por Adrián Valero, David Valero y Andrés Fernández, ha ido más allá y diseña planes de actividad física, higiene postural y salud para los empleados con el fin de que las compañías reduzcan el absentismo laboral.

Javier López ha pensado en esas ocasiones en que hace falta una furgoneta y no hay amigos dispuestos a prestarla, de modo que RentalFurgo.com conecta a profesionales y particulares con empresas de alquiler de vehículos industriales.

De la moda a los suelos

En el sector de la vivienda, Juan Barnuevo ha ideado At Home como un 'personal shopper' inmobiliario, mientras que Antonio Velasco ofrece pulido profesional de suelos con la marca Pavestilo. Con un alto grado de especialización, Tecbeat, de Mariano Corbalán, se dedica al mantenimiento y auditoría de edificios o recintos. Especialmente original es la idea de Isabel Guerrero, que sorprenderá a los clientes con 'Mañana será otro día', una especie de mercado itinerante de moda y arte, con talleres y eventos, que lo mismo puede instalarse un día en un hotel que en un invernadero. La moda ha impulsado a la fotógrafa Patricia Rodrigues a crear la primera agencia de modelos de la comarca del Mar Menor.

«Hay sed de hacer cosas en San Javier», asegura el responsable de la Escuela de Organización Industrial en el área del Mediterráneo, Fernando Garrido. «Pensábamos que al no ser una gran ciudad nos faltaría propuestas, y hemos cubierto las 24 plazas», explica Garrido, quien detecta que en el Mar Menor «la media de edad de los emprendedores es más alta que en otros sitios, pero emprender no tiene edad». Valora la tendencia de los nuevos proyectos por el sector alimentario y por los negocios de economía circular, en los que se emplean recursos naturales, tejidos ecológicos y sustancias ecológicas.

La presentación de cada uno de los proyectos puso punto final al programa que, con un presupuesto de 200.000 euros, han financiado la EOI al 80% y el Info al 20%. Ha incluido 150 horas de formación y un servicio de mentor para reforzar los primeros pasos del emprendedor.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, anunció a los nuevos empresarios la próxima construcción del centro de negocios de Santiago de la Ribera. El Ayuntamiento cuenta con 800.000 euros de los fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi), a los que las arcas municipales deberán aportar el 20%.

«A final de este año se licitará el proyecto de la primera fase, que consiste en adaptar el edificio del antiguo ambulatorio, de 470 metros cuadrados, para que albergue espacios para la formación, zona 'coworking', incubadora de empresas y las sedes del Info, de la Asociación de Jóvenes Emprendedores y otros servicios», explica el concejal de Desarrollo Local y Comercio, Antonio Martínez.