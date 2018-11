Una plaga de pulgas causa picaduras a 30 alumnos del instituto Ruiz de Alda de San Javier El centro será fumigado esta tarde por tercera vez; la Ampa sospecha que una colonia de gatos callejeros está detrás de estos insectos ALEXIA SALAS Viernes, 2 noviembre 2018, 08:29

Las pulgas se resisten a marcharse del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Ruiz de Alda. Los primeros incidentes comenzaron el miércoles 24 de octubre y una semana después se produjo la última picadura a un alumno, que sufrió hinchazón en una mano -estos insectos pueden producir reacciones alérgicas-, según indica la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del centro. Calcula que, «de 1.150 alumnos que tiene el IES, las pulgas han picado a unos 30», por lo que la preocupación de los padres aún se centra en las condiciones del edificio.

El instituto detectó el problema cuando seis alumnos sufrieron picaduras de pulgas. Dos días después también fueron algunos profesores y siete alumnos más los que padecieron a estos parásitos.

Al día siguiente de la primera incidencia detectada, el centro solicitó la intervención de la Consejería de Educación, encargada del mantenimiento de los institutos -no de los colegios- para eliminar la plaga y los posibles nidos del insecto. Pidieron, además, que se detectara el origen de la plaga, ya que tanto los padres como el centro sospechan de una colonia de gatos callejeros que puede haber infectado las instalaciones educativas.

Una empresa especializada ya ha realizado dos tratamientos, pero se siguen registrando casos

En un comunicado, el IES informa de que adoptó medidas de inmediato, por una parte reclamando el tratamiento adecuado a la plaga y, por otra, evitando que los alumnos accedieran «a las zonas del patio donde se habían producido la mayoría de los incidentes». Tanto los padres como los alumnos sostienen que también en algunas aulas han detectado pulgas, cuyos efectos han saltado con rapidez a las redes sociales, donde algunos estudiantes han publicado fotos de picaduras.

Sin lograr resultado

La primera fumigación se realizó la mañana del pasado viernes por parte de la empresa TSI Levante, que por la tarde, con el centro ya cerrado a propósito para la desinsectación, aplicó los productos de eliminación en el patio y los interiores afectados. La operación volvió a repetirse el lunes pasado sin lograr el resultado esperado, ya que la Ampa asegura que después se han registrado nuevas picaduras en los alumnos. De hecho, esta tarde el centro tiene previsto cerrar de nuevo sus puertas para proceder a otra fumigación «con un producto más potente aunque con todas las medidas de prevención», según precisa la presidenta de la Ampa, Encarna Munuera.

Las mordeduras se producen desde hace una semana, y también se han visto afectados profesores

En su comunicado, el instituto asegura que «desde el jueves día 25 hemos trasladado a la Concejalía de Educación esta circunstancia y nuestra preocupación por lo que pueda ser el origen del problema». Llama a «la colaboración ciudadana para que si alguna persona ve animales sueltos, especialmente gatos, en los alrededores del centro o en los caminos usados para llegar al instituto, lo pongan en conocimiento de Protección Civil en el teléfono 968 570 880.

Captura y esterilización

Con el incidente, el portavoz de Ganar San Javier, Matías Cantabella, recuerda que «ya hemos advertido varias veces de los efectos de no tener control sobre los gatos callejeros, pero no nos hacen caso». El edil reclama que se aplique el programa que en Ganar denominan CES: «Captura, esterilización y suelta para que no haya una proliferación descontrolada en algunas zonas, que terminen causando plagas en colegios y viviendas».

Esta plaga en el Ruiz de Alda no es la primera. A principio de curso se produjo un brote de pulgas en el colegio Nuestra Señora de Loreto, que se logró erradicar tras la aplicación de productos de desinsectación. Pero el portavoz del PSOE, José Ángel Noguera, reclama «más medidas preventivas para evitar que a principio de curso, cuando la puesta a punto de los colegios debe estar finalizada, se repitan estas incidencias».