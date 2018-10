«Eres un municipalillo, tengo muchas ganas de engancharte» La Policía Local detiene en Santiago de la Ribera a un joven, de 26 años, por amenazas a un agente y alterar el orden público JORGE GARCÍA BADÍA Lunes, 8 octubre 2018, 07:51

Protagonizó maniobras altamente peligrosas para la seguridad del tráfico y desafió y amenazó a la Policía Local de San Javier. Es lo que detalla el atestado que fue entregado ayer a la Guardia Civil tras la detención de F. P. A., de 26 años, por los supuestos delitos de desobediencia a agentes de la autoridad, alteración del orden publico y amenazas a un agente.

Un policía se encontraba ayer regulando el tráfico en las inmediaciones de la plaza Puerta del Mar, en Santiago de la Ribera, con motivo de la celebración de la competición deportiva denominada Triatlón TriWhite. Pasaban diez minutos de las nueve de la mañana cuando un Seat Córdoba irrumpió en una rotonda próxima con una conducción agresiva, «a gran velocidad, acelerando, frenando, derrapando y haciendo uso del freno de mano», detallan las diligencias. El agente logró tomar la matrícula e informó de lo sucedido a la central, para que alguna patrulla localizase al turismo sospechoso. Este policía local no se podía esperar que el conductor volviese a aparecer en escena. Pero se equivocó, ya que hasta en dos ocasiones más pasó por la rotonda. El automovilista se detuvo cerca del agente, «gritándole, insultándole, para nuevamente abandonar el lugar realizando el mismo tipo de conducción», apunta el acta.

El turismo se detuvo en una gasolinera y el citado policía aprovechó para reclamar refuerzos mientras se acercaba para pedirle la documentación al conductor. El sospechoso se mostró «de forma muy violenta, amenazante y desafiante, no obedeciendo al agente, en primera instancia, y, posteriormente, desobedeciendo las indicaciones del sargento», apuntan las diligencias. El incidente provocó que en la zona se arremolinasen varios vecinos y el conductor empezó a alardear de su historial delictivo. Cuando el policía que le pidió la documentación le instó a que se tranquilizase, el joven arremetió contra él. Así lo relata el astetado al que ha accedido 'La Verdad': «Eres un municiapalillo [...], no sabes con quién te has metido, yo cumplo mis amenazas y tengo muchas ganas de engancharte de paisano; te voy a reventar. Yo a ti no te hago caso, que venga la Guardia Civil, yo hago lo que me da la gana [...]».

Test de drogas

La Policía le detuvo por desobediencia y amenazas a los agentes y alteración del orden publico. Una patrulla le trasladó al puesto de la Benemérita y allí se le instó a someterse a los test de alcohol y drogas. «Hay indicios suficientes para sospechar que ha consumido alguna sustancia, ya que muestra una agresividad, ira y descontrol desmesurados», argumenta el parte policial.

El detenido se negó a hacer la prueba y se le imputó otro delito de desobediencia.