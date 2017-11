Una mascletá como una casa Un informe revela que el equipo de gobierno de San Javier se ha gastado en petardos en dos años casi el mismo dinero que el anterior ejecutivo local en cuatro JORGE GARCÍA BADÍA Murcia Lunes, 6 noviembre 2017, 08:40

Parece que los festejos y eventos que se celebran en San Javier se clausuran con pólvora de rey. Un informe del jefe del Negociado de Gestión Presupuestaria revela que el equipo de gobierno del PP, que lidera José Miguel Luengo, en medio mandato (dos años), se ha gastado 74.029 euros en petardos, prácticamente el mismo dinero que se gastó durante la pasada legislatura (cuatro años) su predecesor en la alcaldía, el también popular Juan Martínez Pastor (75.979 euros).

El informe de Gestión Presupuestaria fue elaborado a petición de Ciudadanos y desglosa «todos los gastos en fuegos artificiales, pirotecnia y petardos, durante los años 2011 a 2016, en las distintas fiestas locales y eventos efectuados por el Ayuntamiento». En el último Pleno, la bancada del partido naranja alertó de que en 2015, el equipo de gobierno actual se gastó en petardos 27.332 euros y en 2016 esa cifra escaló hasta los 46.697 euros. «De un año a otro duplicamos el gasto, lo 'petamos'», ironizó la edil de Cs María José García.

Con el dinero destinado a mascletás por los populares (74.029 euros), una familia no solo podría comprarle al Sareb un piso en pleno casco urbano, con una superficie de 113 metros cuadrados, tres dormitorios, un baño, cocina amueblada y armarios empotrados, que está a la venta en la web del 'banco malo' por 70.200 euros, sino que todavía le sobraría dinero para otros gastos (3.829 euros).

García critica que «le ponen fuegos artificiales a todos los eventos; ese gasto de dinero público es un despropósito». El próximo 18 de noviembre empiezan las fiestas patronales de San Francisco Javier y el partido naranja avanza que pedirá las facturas desglosadas del dinero destinado a castillos de fuegos artificiales de los festejos de las seis pedanías, los carnavales y las fiestas patronales de San Javier. «Vamos a analizar las facturas». Cs justifica esta medida porque el uso de los productos de pirotecnia obedece a «una campaña de lanzamiento político del alcalde».

Y recuerdan que al analizar las cifras del informe, se evidencia que el equipo de gobierno anterior del PP «fue más austero» en la gestión económica, «pero Luengo es un pomposo». El gasto en petardos trascendió durante el debate en el Pleno de la modificación presupuestaria que el PP aprobó en la Junta de Gobierno del 14 de septiembre, para transferir 252.773 euros a la partida de festejos. Este dinero se ha retirado de inversiones para el auditorio municipal (43.000 euros) y el museo (86.460); conciertos (20.000) y el gimnasio del polideportivo (103.313).

Cs calificó de «despropósito» la planificación económica del PP.

Cuatro años con superávit

El edil de Hacienda, Carlos Albaladejo, respondió que «en los últimos cuatro años, este ayuntamiento ha tenido superávit» y justificó la modificación presupuestaria para las fiestas en que «un presupuesto no es algo estático, sino dinámico». No aclaró el motivo por el que en media legislatura se haya gastado en fuegos artificiales casi el mismo dinero que en todo el mandato anterior, pero subrayó que «las fiestas no solo son un gasto en petardos, igual que la agenda cultural, deportiva y social, ha sido una inversión».

Albaladejo defendió la organización de eventos para mejorar la imagen de la laguna: «Este verano, el Mar Menor merecía otro tipo de noticias distintas a las del año pasado». Y zanjó que «para el equipo de gobierno, y entendemos que para muchos ba res y hoteles de Santiago de la Ribera y La Manga, más que como un gasto en petardos, lo han visto como una inversión».