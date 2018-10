Se salta un stop y empotra el coche contra una confitería en San Javier LA VERDAD Domingo, 14 octubre 2018, 09:34

Un turismo se empotró el viernes contra una confitería en San Javier «después de saltarse un stop», según la Policía Local.

Como consecuencia de la supuesta infracción, el coche colisionó con otro vehículo y acabó empotrado en la puerta principal del comercio.

«Me he despistado», aseguró la conductora, que no había bebido alcohol. No hubo heridos.