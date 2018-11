Luengo: «Si dependiese de mí, el aeropuerto no se cerraría» El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo. / a. salas José Miguel Luengo, alcalde de San Javier El regidor más joven de la Región aspira a una legislatura más «para terminar los proyectos en marcha» ALEXIA SALAS Domingo, 25 noviembre 2018, 09:43

Al alcalde más joven de la Región no le ha tocado una legislatura cualquiera. En cuatro años logró el mayor apoyo de fondos europeos en la Región, iniciar proyectos transformadores y situarse en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, pero también tuvo que lidiar con la crisis del Mar Menor, las inundaciones y el inminente cierre del aeropuerto. Será de nuevo candidato a la alcaldía con la aspiración de reconquistar la mayoría absoluta que el PP perdió en 2011, por lo que precisó de un pacto con Ciudadanos.

-Ya ha dicho 'no me voy a Madrid' pero, si le llama Pablo Casado ¿lo deja todo?

-No me voy a ningún sitio. El presidente me dijo que estuviese a su lado en el Gobierno regional. Yo le contesté que quería seguir haciendo Región y más España pero desde San Javier, que es mi sitio, mi pasión y donde quiero seguir peleando por un pueblo mejor. A Pablo le diría exactamente lo mismo. No sé si lo entendería, pero creo que sí.

-Quiere una segunda legislatura para...

-Para poner en marcha las obras del Parque Almansa, esas obras que hemos conseguido que Europa financie y que transformarán la ciudad. Quiero lanzar el proyecto 'San Javier, Ciudad del Aire', que con el 75 aniversario de la Academia General del Aire hemos visto el tirón cultural, turístico, comercial y empresarial que puede tener la cultura aeronáutica, que nos diferencia. Va a ser ilusionante para todos visitar un parque infantil temático, unas avenidas dedicadas a la aviación, restaurantes tematizados que vamos a apoyar con bonificaciones, mobiliario urbano con formato aeronáutico, la Fundación Infante de Orleans, que ya ha decidido venir a San Javier.

-¿Qué paso falta para que sea un hecho la instalación de la FIO?

-Su patronato ya lo ha decidido pero falta la forma jurídica que le dé la Comunidad. Aena cederá las instalaciones a la Comunidad para gestionar el espacio y contratar las obras de reforma de la terminal, cuyo proyecto asciende a unos 2,9 millones. La Comunidad está por la labor. Hay que hacer ver al Estado que es cosa de todos, porque es patrimonio aeronáutico.

-Se le ha acusado de ponerse de perfil con el cierre del aeropuerto, ¿cambiaría algo si pudiera volver atrás?

-El cierre de San Javier se sabe desde hace tiempo y no depende de mí. En el año 2000 se compraron los terrenos en Corvera. Yo tenía 20 años. Cuando llego como diputado regional el aeropuerto de Corvera estaba terminado. Siempre he dicho que me duele en el corazón que San Javier se cierre. Sí he hecho gestiones para que los trabajadores fuesen lo primero, así como los taxistas y las empresas auxiliares. Y buscar una compensación para San Javier. Ahí sí he estado yo. Lo que no he hecho es jugar con las inquietudes de los trabajadores porque no podía prometer que no se iba a cerrar.

-¿Ha sentido que el PP actuaba en contra de sus intereses en San Javier?

-He pensado que mi partido actuaba pensando en el interés general, convencido de que Corvera iba a ser algo importante para las conexiones de la Región. También la Croem. A nivel personal, aunque fuese mejor Corvera, preferiría que siguiera abierto San Javier. Espero que me disculpen.

-¿Le ha hecho sentir incómodo esa contradicción?

-No le puedo achacar nada a mi partido. Siempre se nos dijo que San Javier, como receptor, iba a beneficiarse del aumento de visitantes pero aún así no deja de ser el cierre de un aeropuerto, y más cuando se abre en el municipio de al lado. Por eso reivindico una compensación para San Javier. Me revelo cuando hablan de equidad en este tema. Nos tienen que tratar de una forma extraordinaria. No se puede olvidar que San Javier ha sido muy útil para esta Región en los últimos 50 años, pero he encontrado en ellos el apoyo para una alternativa. Si fuese voluntad mía, el aeropuerto de San Javier no se cierra, pero no es mi decisión.

La crisis del Mar Menor

-¿Por qué ha decidido retrasar la obra estrella de la legislatura, la reforma del Parque Almansa?

-Para mí la gran obra son los 30 parques realizados, no hacer uno, aunque es una obra importante, de 3,5 millones de euros, en zona degradada pero muy utilizada. Es ya más un parking que un parque, y mucho asfalto, y la gente tiene que encontrarse allí con la naturaleza, aunque no podamos hacer un jardín botánico, por las condiciones que tenemos. Me gusta el proyecto porque ha sido transparente y participativo. Ese parque será de todos, más cuidado, con una mayor oferta, un teatro de invierno. En febrero estará el proyecto, en marzo se licitará y en verano estará adjudicado para empezar las obras en septiembre de 2019.

-A San Javier le han favorecido los fondos europeos más que a ningún otro municipio, ¿a qué lo atribuye?

-Hemos ido adonde teníamos que ir en Murcia y en Madrid para no fallar con los proyectos. Los 6,3 millones de la Edusi, otra ayuda europea para la renovación de alumbrado público, y los 15 millones de La Manga compartidos con Cartagena, además de programas europeos de formación.

-¿Da la crisis del Mar Menor por solucionada, como López Miras?

-No. Para mí es un estímulo haber visto el agua clara y caballitos de mar con mis crías este verano, algo precioso. No podemos relajarnos ni un segundo. El Mar Menor nos ha dado otra oportunidad a todos. Hay que seguir invirtiendo en legislación y en infraestructuras. Siempre he dicho que los tanques de tormenta no eran la solución. En paralelo se debe programar lo previsto en el Plan de Vertido Cero, con diques y embalses en las ramblas.

-¿Qué medidas prevé para fomentar la creación de hoteles?

-A nivel fiscal, descuento del 30% del IBI a hoteles que abran todo el año, del 50% para nuevas infraestructuras turísticas en los cuatro primeros años, y bonificaciones. En la parcela del hotel Los Arcos, el PGOU fijará que sea exclusivamente hotelero, y en lugar de tres podrán hacer 10 plantas en el 40% de la parcela

-¿Cómo ve la llegada de nuevos partidos políticos, como Somos Región o, a nivel local, Pleamar, con origen en el PP?

-Es interesante que haya opciones. Todos estamos de paso. Tengo claro que me gustaría estar otra legislatura más para culminar proyectos que tenemos a medio, y que tengo un equipo extraordinario. No acepto chantajes de nadie.

-¿Qué proyectos prevé para la próxima legislatura?

-La reforma de la avenida de la Aviación Española, con 1,1 millones se licitará a finales de este año, pero después emprenderemos la del Parque Almansa. Estas infraestructuras hay que entenderlas como un conjunto, que une el Conservatorio, genera movilidad, incorpora acciones culturales. Me hace mucha ilusión el Centro de Emprendimiento porque tendrá repercusión en el tejido empresarial. El parque Príncipe de Asturias y un nuevo centro de seguridad, en el mismo sitio donde está. La recuperación de patrimonio como los molinos de la sal de Veneciola, la torre San Miguel de El Estacio, poner en valor las praderas de poseidonia y los yacimientos submarinos de La Manga. Ver caer el hotel LagoMar de La Manga, crear el centro de seguridad y servicios de La Manga, para que se sientan atendidos.