Condenado por amenazar a su expareja con difundir fotografías íntimas
Sábado, 9 junio 2018

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un hombre contra la sentencia de un Juzgado de Instrucción de San Javier que, en octubre de 2017, le condenó a la pena de cinco días de localización permanente en su domicilio por insinuar a su exnovia que podía difundir las fotos íntimas que ella le había enviado durante la relación de pareja.

La sentencia del Juzgado, que ahora encuentra el respaldo de la Audiencia, condenó al acusado como autor de un delito leve de vejaciones injustas.

El relato de hechos probados recogía que la relación sentimental, de la que había nacido una niña, finalizó en agosto de 2017, pasado él desde entonces a residir en una capital de la Comunidad Valenciana.

Dentro de la mala relación que existía entre ellos desde entonces, el acusado le envió a través de una red social las fotografías íntimas que ella le había remitido en su día.

Las imágenes iban acompañadas de un texto en el que se indicaba que «estas y muchísimas más son las cartas que tengo», para añadir que «ahora vas y me denuncias; a ver qué me van a hacer si las fotos me las mandaste tú».

La sentencia añadía que la situación produjo a la denunciante un gran temor, «ante la posibilidad de que el acusado pudiera llegar a difundirlas».

Para la Sala de lo Audiencia, los hechos constitutivos del delito leve por el que fue condenado están plenamente acreditados, y añade que el Juzgado dejó constancia en su sentencia de que el propio acusado los admitió, aunque apuntó que no tenía intención de difundir las imágenes.