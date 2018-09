Otra avería en el Estacio atrapa a decenas de conductores Las rampas del puente del Estacio, ayer, levantadas debido a la avería / ramón díaz Una embarcación trasladó de orilla a orilla a los pasajeros de los buses urbanos durante las tres horas que duró la rotura JUAN RUIZ PALACIOS Miércoles, 26 septiembre 2018, 01:58

El puente del Estacio, en La Manga del Mar Menor, sufrió ayer una rotura, lo que provocó que decenas de coches se quedaran inmovilizados durante casi tres horas. El Ayuntamiento de San Javier informó de que se había producido una avería en el estribo número 2 del puente.

Hasta el lugar se desplazaron con rapidez agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil con una embarcación de salvamento, así como los socorristas que acababan de terminar su turno en las playas de La Manga. El objetivo fue atender cualquier necesidad o emergencia que pudiera producirse debido a la rotura del puente. El Ayuntamiento informó de que, por suerte, no hubo incidencia alguna.

«Los técnicos trabajan para solucionar el problema surgido tras la apertura a las 18.00 horas, lo que ha impedido el cierre con normalidad», explicaron desde el Consistorio. La embarcación de salvamento trasladó de una orilla a otra del canal a los pasajeros de autobuses urbanos y otros usuarios.

Varios vecinos relataron a 'La Verdad' el malestar que sintieron ayer al presenciar de nuevo una rotura del puente, pues la última se produjo el pasado 1 de agosto, y se debió a la avería de una pieza del sistema de comunicación de la infraestructura. Ayer, los vecinos no pudieron esconder su cabreo: «Iba a cruzar con mi coche, pero me he parado porque han levantado la pasarela. Y nada, nos hemos quedado completamente atrapados, encajonados. Hemos esperado varios minutos para ver si los técnicos conseguían bajar el puente, pero nada», relató Ramón, un vecino. Pascual, otro residente de La Manga, explicó que «he ido a hablar con el técnico de la torre, y me ha dicho que la avería lo mismo dura cinco minutos que cinco horas. Estamos cansados de que haya tantas roturas».

El tráfico se restableció con normalidad sobre las nueve de la noche, cuando el puente del Estacio volvió a funcionar. «La plataforma no se cerró debido a una avería en un magneto térmico de protección de las señales de las bombas», según informó la empresa encargada del mantenimiento del viaducto.