El alcalde es el nuevo presidente local del PP, tras ser rechazada la lista alternativa

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, se convirtió anoche en nuevo presidente del PP en el municipio, tras ser refrendada su candidatura de forma mayoritaria, después de no ser admitida finalmente la lista alternativa, encabezada por José María Monteagudo, 'Chemari', por parte de la dirección regional. La razón esgrimida para su exclusión del proceso es que no contaba con los avales suficientes, el 20% del censo de afiliados al corriente de pago y que hubiera solicitado participar en el mismo.

El nuevo secretario general de los populares marmenorenses, Carlos Albaladejo, portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento y edil de Hacienda, aseguró que la candidatura ganadora contó con el respaldo del 97% de quienes participaron en la votación, un total de 177 sobre el conjunto de 230 militantes que lo habían solicitado.

Más de medio centenar de afiliados optaron, sin embargo, por no ejercer su derecho en las urnas. Desde la candidatura alternativa reconocen su «decepción» porque no han podido participar, mostrando su contrariedad por la falta de transparencia, ya que no comprenden por qué no han tenido la opción de competir. Mientras, Luengo hace un llamamiento a la unidad del partido.